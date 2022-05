Elon Musk accusato di molestie: "Vittima risarcita con 250mila dollari"

Elon Musk è accusato di aver molestato una assistente di volo di SpaceX, la sua azienda aerospaziale. Secondo quanto rivela Insider, nel 2018 la compagnia avrebbe corrisposto 250 mila dollari alla hostess per evitare una denuncia per molestie. La donna ha accusato Musk di averle mostrato il pene eretto , di averle toccato la gamba senza il suo consenso, e di averle regalato un cavallo in cambio di un massaggio erotico.

Elon Musk nega tutto

Elon Musk ha negato tutto. "Se fossi incline alle molestie, questa difficilmente sarebbe la prima volta nella mia carriera che emergerebbe", ha replicato, definendo l'articolo "politicamente motivato". Il racconto della molestia è stato fornito da un’amica della vittima. L’assistente di volo non ha potuto rivelare direttamente alcun dettaglio, perché vincolata da un accordo di non divulgazione della vicenda a seguito del risarcimento, che però non coinvolge l’amica. Entrambe le donne sono rimaste sotto anonimato, sia per tutelarle da eventuali ritorsioni, sia perproteggere il diritto alla privacy.