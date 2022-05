Netflix: in arrivo la docuserie su Harry e Meghan

Avevano lasciato Londra per avere maggiore privacy, ma ora il principe Harry e Meghan Markle saranno i protagonisti di una nuova docuserie targata Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite le app su Now Smart Stick. Stando alle indiscrezioni divulgate da alcuni insider di Hollywood, il prodotto televisivo avrà per oggetto la quotidianità della coppia. Sui contenuti e le date della messa in onda in streaming ancora non vi è alcuna certezza. Molto, infatti, dipenderà dal libro autobiografico del fratello del futuro re d'Inghilterra.