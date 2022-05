Zelensky, per i lettori del Time è l'uomo più influente al mondo

Il presidente ucraino Zelensky è la persona più influente dell'anno : a stabilirlo il sondaggio della rivista Time100 , che ha pubblicato nelle scorse ore alcune anticipazioni riguardanti la top five. Il leader dell'Ucraina ha ottenuto il primo posto della classifica dei lettori in ordine ai personaggi più influenti. Con 3,3 milioni di voti, il politico conquita il 5% delle preferenze. Diventato capo di Stato nel 2019 (con oltre il 70% dei voti), Zelensky era già noto per essere un comico e personaggio di una serie tv.

La classifica

Stando alle anticipazioni di Time100, al secondo posto della classifica si trova il proprietario di Tesla, Elon Musk. Il tycoon, che recentemente ha fatto un'offerta di acquisto per Twitter, ha ricevuto il 3,5% delle preferenze. Sempre il Time lo scorso anno lo aveva proclamato "Persona dell'anno 2021". Il miliardario continua a far notizia non solo per la recente acquisizione della piattaforma di condivisione, ma anche per alcune recenti accuse sessuali. Al terzo posto della classifica c'è il premier inglese Boris Johnson, che ha ottenuto il 3,4% dei voti. Nonostante i guai avuti per le feste durante la pandemia, i lettori lo considerano ancora una delle persone più influenti al mondo. Al quarto posto si è collocata un'intera categoria: gli operatori sanitari. Mentre il quinto posto è tutto a stelle e strisce: Joe Biden ha ottenuto il 3,1% delle preferenze.