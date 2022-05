Covid, Biden: "Abbiamo offerto vaccini alla Corea del Nord"

"Abbiamo offerto vaccini contro il Covid-19 alla Corea del Nord, ma non abbiamo ricevuto risposta. Sì, abbiamo offerto vaccini, non solo alla Corea del Nord ma anche alla Cina. Siamo pronti a farlo immediatamente". Sono le parole del presidente Usa Joe Biden, nella conferenza stampa congiunta con il suo omologo sudcoreano Yoon Suk-yeol. "Entrambi i leader esprimono preoccupazione per la recente epidemia di Covid-19. Corea del Sud e Usa sono disposti a collaborare con la comunità internazionale per fornire assistenza al Paese al fine di combattere il virus" si legge nella dichiarazione congiunta.