Ivana Icardi, shock dopo la rinoplastica: "Mi sento un animale"

Ivan Icardi è ricomparsa sui social dopo aver fatto un intervento di rinoplastica per migliorare l'aspetto del suo naso, ma il risultato finale l'ha portata a fare delle clamorose considerazioni. La sorella del calciatore del Paris Saint Germain ha dichiarato al canale tv Mtmad: "Mangiare è orribile perché non riesco ad aprire molto la bocca. È davvero forte! Mi vedo strana. Non ho mai visto il mio naso così dritto. Non posso credere che sia così dritto. Va bene, ma mi sento un animale, una volpe".