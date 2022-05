"Copriti il seno o scendi ": la minaccia dell'Alaska Airlines

Una giovane tiktoker, conosciuta come @badbish1078, ha condiviso nei giorni scorsi un video in cui si mostra seduta a bordo di un volo di linea dell'Alaska Airlines, con aria di sfida verso il personale. Stando a quanto riportato dal Sun, la ragazza avrebbe ricevuto un'intimazione: "Copriti il seno o scendi dall'aereo". La giovane passeggera indossava un top scollato e dei pantaloncini corti, un outfit che molti giovani sono soliti usare. Non era certo nuda. Un look che però non è andato a genio al personale di bordo. La giovane ha detto: "Alaska Airlines mi ha appena detto che dovevo coprire se volevo salire sull'aereo".