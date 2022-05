Ucraina, Severodonetsk è il nuovo obiettivo della Russia

Il nuovo obiettivo della Russia

il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk (est), Sergiy Gaidai, come riporta il Guardian, ha dichiarato in un video pubblicato su Telegram: "L'esercito russo ha deciso di distruggere completamente Severodonetsk", quindi ha aggiunto: "Stanno semplicemente cancellando Severodonetsk dalla faccia della Terra". La città si trova al momento sotto l'intenso fuoco di Mosca, che mira così di consolidare il controllo sulla provincia e avanzare ulteriormente verso est. La presa della città rappresenta un obiettivo strategico non solo per la posizione ma anche per l'avanzata mediatica della guerra.