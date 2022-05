Ucraina: residenti Mariupol deportati in Russia con l'inganno

I residenti della città dell'Ucraina Mariupol sarebbero portati in Russia con l'inganno. "Prima sono fatti salire sui pullman e solo dopo gli viene comunicata la destinazione, a quel punto non si può più scendere dai mezzi", a riferire la notizia il sindaco della cittadina Petro Andriushchenko, Quest'ultimo ha condiviso le agghiaccianti immagini in un video sui social che ritrae la cosiddetta evacuazione dei civili.