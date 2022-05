Denatalità in Italia, Musk: "Se continua così non ci saranno più italiani"

Il patron di Tesla, Elon Musk, tramite il suo account Twitter ha detto la sua sulla crescita demografica negli Stati Uniti, per poi fare alcune dichiarazioni anche sulla situazione in Italia. "Il tasso di natalità in Usa è al di sotto dei livelli minimi sostenibili da 50 anni", ha scritto il tycoon. In risposta alle considerazioni fatte da un data analist italiano circa la situazione nella nostra penisola, il manager ha replicato: "Se l'andamento continua così, l'Italia non avrà più persone". Stando ai dati Istat, i nuovi nati nel 2019 sono stati 435mila, mentre nel 2021 tale dato è sceso a 400mila.