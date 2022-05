Elon Musk e un volo di 9 minuti: Twitter si indigna per lo spreco

SAN FRANCISCO (Stati Uniti) - Elon Musk continua a far parlare di sé, nel bene e nel male. Il noto imprenditore sudafricano, attraverso l'account Twitter 'ElonJet', il profilo che utilizza per il tracciamento del suo jet privato attraverso un bot che si serve di dati pubblici, ha pubblicato un post nel quale ha fatto sapere di essere atterrato a San Francisco, California, dopo appena 9 minuti di volo. Ovviamente, il gesto ha scatenato le critiche dei social, tra cui spicca questo messaggio: "Il jet privato di Elon Musk è appena partito per un volo di nove minuti, ma è meglio non mettere il tipo sbagliato di plastica nel riciclaggio". Tuttavia non sono mancati anche commenti sarcastici sull'accaduto, in merito al troppo traffico presente tra le strade californiane: "Ad essere onesti, il traffico sulla 101 è orribile", ha risposto un utente. "A quanto pare non ha mai viaggiato sulla 101 di venerdì pomeriggio, è così piacevole, panoramica ed estenuante", ha aggiunto in coro un altro.