Miriana Trevisan shock: "Minacciata da un uomo al parco"

Miriana Trevisan, ex protagonista del Grande Fratello Vip 6, ha annunciato tramite una Instagram story di essere stata aggredita nella mattinata di mercoledì 25 maggio in un parco di Roma. La showgirl era in compagnia dell'amico e fotorafo Amessandro Duchetti, per scattare alcune foto, quando un uomo li ha raggiunti e minacciati tirandogli contro bidoni contenenti delle bottiglie di vetro.