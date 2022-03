Miriana Trevisan svela la coppia che ha fatto più sesso al GF Vip

Miriana Trevisan ha spifferato qualche retroscena erotico sull'ultima edizione del Grande Fratello Vip. A quanto pare nella Casa più spiata d'Italia il sesso non è mai mancato. "Alex e Delia? Sono belli scoppiati. Io vivevo nella stanza arancione, sentivo le cose più sconce e le dichiarazioni d'amore - ha raccontato Miriana a Casa Chi - Basciano e Sophie prima di addormentarsi si dichiaravano amore, anche appena svegli. Lulù e Manuel erano notturni. Io vivevo in una stanza molto erotica. La coppia che ha consumato di più? Secondo me Lulù e Manu". La Trevisan ha poi lanciato una frecciatina a Soleil, con la quale non è mai andata troppo d'accordo: "Gianmaria e Federica li vedo molto bene. Una donna così per Gianmaria…dopo Soleil, dico caspita questa donna è oro colato, puro".