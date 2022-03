Chi è Soleil Sorge e perché è famosa: da Roma Channel al GF Vip

Soleil Sorge è uno dei nuovi volti della tv italiana. Italo-americana, si è fatta conoscere grazie ad alcuni programmi Mediaset: Uomini e Donne, Pomeriggio 5, Isola dei Famosi, Grande Fratello Vip. I genitori di Soleil - madre di Los Angeles, papà abruzzese - hanno optato per questo nome perché al contrario si legge Sole il sorge. Una scelta di buon auspicio per l'ex concorrente di Pechino Express, che si contraddistingue per la sua solarità e verve. La ragazza è una grande appassionata di sport e viaggi.

La sua storia: biografia e carriera

Soleil Anastasia Sorge è nata a Los Angeles da madre americana e padre italiano. Ha trascorso i primi anni della sua vita in California per poi trasferirsi in Italia, in Abruzzo, più precisamente a Sulmona. Da adolescente ha iniziato a partecipare ai primi concorsi di bellezza: nel 2014 è stata tra le 100 finaliste di Miss Italia (titolo vinto quell'anno da Clarissa Marchese). Subito dopo è stata scelta come conduttrice di Roma Channel, anche se la sua squadra del cuore è sempre stata il Milan. Nel 2017 la grande popolarità grazie a Uomini e Donne, dove è stata prima corteggiatrice e poi scelta dell'ex tronista Luca Onestini. È in seguito diventata un'opinionista di Barbara d'Urso mentre nel 2019 ha partecipato all'Isola dei Famosi. L'anno successivo ha fatto parte del cast di Pechino Express e nel 2021 è stata protagonista del Grande Fratello Vip. È stata inoltre scelta come giurata della nuova edizione de La Pupa e il Secchione.

Tutti i fidanzati di Soleil Sorge

Nel 2017 Soleil Sorge ha fatto chiacchierare tutti gli appassionati di Uomini e Donne per via della sua relazione con Luca Onestini. Dopo un lungo corteggiamento Soleil è riuscita a battere la rivale Giulia Latini e a conquistare il cuore dell'ex tronista. Quando Luca è però entrato al Grande Fratello Vip la Sorge l'ha tradito con un altro ex del Trono Classico: Marco Cartasegna. La liaison è durata a malapena un anno. Durante la partecipazione all'Isola dei Famosi Soleil si è innamorata di Jeremias Rodriguez, il fratello minore di Belen. Un rapporto tira e molla che ha fatto soffrire parecchio entrambi. Successivamente l'influencer ha frequentato per un breve periodo Gianmaria Antinolfi, ex flirt della soubrette argentina. Dall'estate 2021 Soleil è vicina a un ragazzo di nome Carlo anche se al GF Vip si è lasciata coinvolgere in un triangolo amoroso con Alex Belli e la "moglie" Delia Duran.