Gianluca Vacchi nei guai, la colf gli fa causa: il motivo

A pochi giorni dall'uscita del documentario sulla sua vita (dal titolo 'Mucho Mas per Prime Video), Gianluca Vacchi incassa una denuncia da parte di una sua ex collaboratrice domestica, che ha descritto gli anni passati a suo servizio come " un inferno ". Una donna di origini filippine di 44 anni ha portato il celebre imprenditore in tribunale, dopo anni di "sfruttamenti". Stando a quanto dichiarato dalla donna, oltre ad essere costretti a lavorare anche venti ore al giorno , dovevano eseguire balletti in modo perfetto, altrimenti ,come ha dichiarato "si scatenava la rabbia di Vacchi che inveiva contro i domestici, lanciando il cellulare e spaccando la lampada usata per le riprese".

Le accuse della colf

Nell'atto di citazione civile, la domestica ha ripercorso i tre anni e mezzo passati nella villa in Sardegna di Vacchi. Nonostante il contratto prevedesse sei ore di lavoro al giorno per sei giorni a settimana, la colf asserisce di aver lavorato molto di più senza alcuna pausa, meno che mai ferie o riposi settimanali. Pare che Gianluca avesse preteso anche la firma di un contratto di riservatezza, per evitare la divulgazione di informazione a terzi. Nel caso, una penale di 50mila euro da detrarre dal Tfr. A causa della mancata firma di questo accordo, la donna sarebbe stata licenziata.

Le presunte multe di Vacchi ai domestici

Stando a quello che è stato riportato da Repubblica "Vacchi aveva teorizzato la possibilità di multarli con 100 euro da detrarre dalla busta paga. Una volta per aver dimenticato di preparare gli occhiali da sole del manager, non facendoglieli trovare già pronti in macchina. Un'altra, come si sente nei messaggi vocali in possesso dalla testata, per aver spostato le punture di testosterone dal loro solito posto".