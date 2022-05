Shakira sarà processata per frode: il ricorso è stato respinto

Nuovi guai per Shakira: il tribunale di Barcellona ha respinto l'ultimo ricorso presentato dall'artista contro la decisione di un giudice che riteneva giusto processare la pop star per frode fiscale. A divulgare la notizia i principali media spagnoli, spiegando che la decisione porterebbe la musicista ad un passo dal processo. La decisione presa dal tribunale nella giornata di giovedì 26 maggio, riferisce che essendo la cantante residente in Spagna tra il 2012 ed il 2014 (anni in cui avrebbe commesso l'illecito), avrebbe dovuto versare l'importo di 14,5 milioni di euro. Tale somma è stata comunque successivamente versata al fisco.