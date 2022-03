Shakira: "Piqué non mi permette mai di farlo, ma adesso lo dico”

Shakira ha condiviso su Instagram un messaggio di gioia e di incoraggiamento per il compagno Piqué dopo la vittoria del Barcellona sul Real Madrid per 4 a 0. Una vittoria importante, che mai nessuno avrebbe immaginato alla vigilia della partita. "Gerard non mi lascia dire queste cose pubblicamente – ha scritto la cantante - Ma solo lui con il suo eroismo può giocare così passando oltre ogni infortunio o dolore e dare sempre il meglio. Non perché è mio marito, ma è il miglior difensore centrale del mondo". L'artista è da sempre una grande sostenitrice del calciatore e per amore ha lasciato Miami e si è trasferita in Spagna.