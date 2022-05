Ucraina, la Russia lavora a un nuovo processo di Norimberga

MOSCA (Russia) - Un tribunale in stile processo di Norimberga per giudicare i militari ucraini evacuati dall'acciaieria Azovstal. È l'idea a cui stanno lavorando i russi in alternativa allo scambio di prigionieri e che servirebbe, tra l'altro, a giustificare l'invasione dell'Ucraina ai fini della "denazificazione" invocata da Mosca. "Stiamo progettando di organizzare un tribunale internazionale sul territorio della repubblica", ha affermato Denis Pushilin, leader della Repubblica popolare di Donetsk, come riporta il Guardian.