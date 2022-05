Conduttrice veneta offende bimbo tifoso del Cosenza: il padre è una furia

"Non ti preoccupare che venite anche voi in Pianura a cercare qualche lavoro". È questa la frase razzista pronunciata da una conduttrice di una tv locale del Veneto ad un bambino dopo il match Cosenza-Vicenza che ha portato i biancorossi alla retrocessione. Nel post partita la trasmissione si è collegata con lo stadio Marulla in Calabria. L’inviato Andrea Ceroni era impegnato a testare l’umore dei tifosi, tra i quali c’era Domenico, un bambino calabrese che, accompagnato dal padre, si è avvicinato al microfono e con una certa timidezza ha affermato: " Lupi si nasce“ , riferendosi all’animale simbolo del Cosenza.

Sara Pinna nella bufera

Dallo studio Sara Pinna ha risposto in maniera piccata: “E gatti si diventa, sai?! Non ti preoccupare che venite anche voi qui in Pianura a cercare qualche lavoro“. Tanto è bastato a scatenare le polemiche: il siparietto è diventato prontamente virale sui social network. Non è tardata ad arrivare la replica del padre del bambino, che si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Facebook. “Lei ha dimostrato di essere anzitutto poco sportiva oltre che ignorante e con non pochi pregiudizi - ha scritto l'uomo - Prima di parlare è necessario pensare bene a cosa si dice perché lei non sa cara Sara Pinna, che Domenico è figlio di due imprenditori calabresi che amano la propria terra e che certamente con non poca fatica dimostrano quotidianamente di voler contribuire per migliorarla e supportarla nel pieno delle proprie possibilità. Lei con la sua qualifica da Giornalista dovrebbe ben sapere e dimostrare a coloro i quali si rivolge cosa sono etica e morale. Due qualità a lei sconosciute".