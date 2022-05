Sara Pinna: la conduttrice che ha offeso il tifoso del Cosenza chiede scusa

"Nell’istante stesso in cui facevo quell’affermazione avevo capito che era fuori luogo": a farlo sapere Sara Pinna , la conduttrice veneta al centro delle polemiche per una frase razzista pronunciata contro un piccolo tifoso del Cosenza. "Non ti preoccupare che venite anche voi in Pianura a cercare qualche lavoro", aveva detto nel bel mezzo di Terzo Tempo, programma sportivo in onda sulla tv locale TvA Vicenza. La donna ha spiegato di aver sentito telefonicamente il padre del bambino il giorno successivo all'intervista e di aver avuto con lui un chiarimento.

La spiegazione della conduttrice veneta Sara Pinna

"Sono sarda e questo cognome, in realtà, riporta anche alla motivazione della frase infelice che mi è uscita. Mio nonno paterno è di Taranto ed è venuto qui a fare il ferroviere... Noi, famiglia sarda, siamo venuti in Veneto per lavorare e ho cambiato tifo, diventando tifosa del Vicenza piuttosto che del Cagliari. Era questo il senso...", ha dichiarato Sara Pinna al Corriere della Sera, rimarcando che procederà legalmente contro tutte quelle persone che sui social network l'hanno criticata pesantemente con attacchi del tutto inappropriati.

Sara Pinna non sarà licenziata dopo il caso Cosenza

Videomedia, l’editore di TvA Vicenza, ha confermato la fiducia in Sara Pinna. In una nota ha precisato che la conduttrice non sarà licenziata per quanto accaduto: "Dopo un confronto interno, i vertici hanno accolto le scuse e hanno confermato la fiducia nella professionalità di Sara".