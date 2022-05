Gianluca Vacchi rompe il silenzio dopo le accuse: "Falsità"

Gianluca Vacchi ha rotto il silenzio dopo il gossip ed i pettegolezzi seguiti alle dichiarazioni fatte nei giorni scorsi da una sua colf, che lo ha accusato per le troppe ore di lavoro e la pretesa di balletti a suon di musica. L'imprenditore bolognese ha deciso di afffidare all'Ansa un comunicato dove si legge: "Riguardo alle notizie apparse in questi giorni sui media non ho rilasciato alcuna dichiarazione né ho intenzione di farlo: ci sono infatti dei procedimenti in corso e spetta unicamente ai giudici esprimersi al riguardo".

La reazione di Gianluca Vacchi

L'influencer, che nei giorni scorsi è uscito su Prime Video con il documentario Mucho Mas dedicato alla sua vita, è coinvolto in procedimenti giudiziari riguardanti una ex colf (che ha fatto causa al tribunale del lavoro di Bologna) e una coppia di lavoratori domestici che hanno impugnato il licenziamento. Per questi ultimi Vacchi ha sporto una denuncia alla Procura di Bologna. Il marito della modella Sharon Fonseca ha poi proseguito il suo comunicato avvertendo che: "Tuttavia, sono state altresì diffuse, in modo fuorviante, numerose affermazioni false e gravemente offensive, anche riguardo a fatti per i quali non è mai stata presentata alcuna denuncia e che non costituiscono oggetto dei già citati procedimenti giudiziari: ho dato quindi mandato ai miei legali di tutelarmi in tutte le sedi competenti". I dipendenti dell'imprenditore nei giorni scorsi ha realizzato un video per smentire le notizie delle ultime ore.