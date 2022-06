Gustavo Rodriguez in ospedale: il padre di Belen è stato operato

Come sta il papà di Belen Rodriguez

Rivelando poi qualche dettaglio in più sul problema di salute del padre di Cecilia e Jeremias Rodriguez, ha precisato: "Gli hanno fatto un intervento per una perforazione al colon"."Ora sta meglio", ha detto la madre di Belen sui social. Non è ancora chiaro se la patologia riscontrata dall'ex naufrago sia in qualche modo riconducibile all'esperienza vissuta insieme al figlio in Honduras all'Isola dei Famosi. Gustavo può far conto sul grande affetto dei tre figli, che non mancano occasione per dimostrargli tutto il loro grande amore.