Isola dei Famosi, i naufraghi attaccano Lory Del Santo: il motivo

Nuovi scontri tra i naufraghi rimasti in gara all' Isola dei Famosi 2022 : nelle scorse ore Lory Del Santo è stata al centro di nuove accuse da parte degli altri concorrenti. Dopo aver avuto un'accesa lite con Nicolas Vaporidis , la compagna di Marco Cucolo ha avuto degli screzi con tutti gli altri concorrenti. A far scatenare le discussioni è stato il cibo vinto da Edoardo Tavassi , come prova ricompensa per aver accettato di farsi tagliare a zero i capelli da Carmen Di Pietro. Dopo aver mangiato delle lasagne, il fratello di Guendalina pare non essere rimasto soddisfatto dalle porzioni ricevute, ma anche i sandwich pervenuti hanno suscitato il malcontento del naufrago.

La protesta dei naufraghi

Insieme agli altri concorrenti, è stato quindi deciso di protestare chiedendo quindi di ricevere ciò che realmente aveva vinto. Il gesto a sorpresa di Lory Del Santo ha però scatenato le ire dei compagni d'avventura. La compagna di Marco Cucolo ha ammesso di aver addentato un tramezzino. La reazione di Edoardo non si è fatta attendere: "Se le mangiasse tutti. Per me non ci sono problemi. Io voglio quello che ho vinto", per poi aggiungere: "Meglio un giorno digiuno che essere complici di una presa per il c**o e accettarla stando in silenzio". La Del Santo non capendo il suo errore ha replicato: "Dov'è che ho sbagliato? Se vi rode perché ho mangiato un centimetro quadrato mi spiace per voi".