Abramovich fa causa alla Ue contro le sanzioni occidentali

Il miliardario Roman Abramovich ha fatto causa in Lussemburgo contro l'Unione Europea, impugnando le sanzioni Ue in ordine al divieto di viaggi e congelamento dei beni. La notizia è stata data dall'agenzia di stampa Tass, che ha precisato che il deposito della causa è stato presentato il 25 maggio. L'ex proprietario del Chelsea non è il primo ad impugnare il provvedimento, infatti altri potenti uomini d'affari vicino a Putin hanno fatto altrettanto.