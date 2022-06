Influencer espulsa da un volo aereo: il suo seno pesa troppo!

Cacciata dall'aereo per il suo seno troppo grande e il suo abbigliamento "fuori luogo". È quanto accaduto a Mary Magdalene , influencer americana che ha denunciato tutto sui social network. La donna ha raccontato che aveva preso a Toronto, in Canada, un volo in direzione Texas, ma è stata espulsa dai dipendenti della compagnia aerea. "Sono stata prelevata con la forza e portata via. Smettetela di discriminare perché è davvero orribile. Mi sento umiliata: le regole devono essere uguali per tutti", si è lamentata l'influencer.

La denuncia di Mary Magdalene

Mary Magdalene si era presentata con un reggiseno sportivo - che metteva in mostra le sue protesi da dieci chili - e dei leggings. "Il mio abbigliamento non piaceva ma questa è discriminazione", ha aggiunto, ribadendo che è pronta ad agire legalmente. La compagnia aerea si è difesa sostenendo che la viaggiatrice non è stata espulsa per via del suo aspetto fisico bensì perché non ha prestato attenzione alle regole del volo.

Chi è Mary Magdalene

Mary Magdalene, 25 anni, ha speso più di 150mila dollari in interventi di chirurgia estetica. Ha ritoccato il seno, i glutei, le labbra e ha chiarito che continuerà in futuro a sottoporsi a nuove operazioni per migliorare il proprio aspetto.