Al Bano e il rapporto con Loredana Lecciso: "C'è equillibrio"

Le parole su Loredana Lecciso

Ed è proprio sulla madre dei due suoi figli, Yasmine e Albano jr, che l'artista dice: "Loredana è bella, intelligente, attenta, pratica". Poi facendo riferimento alla loro vita comune ha detto: "è stata a fasi alterne, abbiamo avuto momenti neri, ma in tutto questo tempo mi sono piaciute la sua solidità e la voglia di famiglia. Questa evoluzione ci regala oggi un equilibrio e una dimensione più maturi". Per Albano Carrisi i rapporti "sono come le piante: hanno bisogno di cure, attenzioni, pazienda, altrimenti non danno i risultati che ti aspetti".

La decisione di ospitare i profughi ucraini

Da qualche mese Albano e Loredana hanno aperto le porte della loro tenuta ad alcuni profughi ucraini. Il cantante ha dichiarato che non si possa restare a guardare mentre c'è gente che soffre: "Ospitiamo una madre, suo figlio e due ragazzi. Sono convinto che chi ha di più debba fare qualcosa per chi ha bisogno. Quando l'umanità chiama la mia risposta è: presente!". E sul conflitto in corso tra Russia e Ucraina ha detto: "senza senso, spero finisca presto".