Albano truffato nella sua enoteca: in Tribunale per 30 casse di vino

Albano Carrisi vittima di una truffa nella sua enoteca. Nel 2018 sono state acquistate ben 30 casse del suo vino, comprate e pagate all'interno del suo store con un bonifico. Bonifico che però si è rivelato inesistente. Con l'accusa di truffa è finito sotto processo un 32enne di Oria, comune della provincia di Brindisi. L'uomo avrebbe programmato il colpo con un complice e verrà giudicato con rito abbreviato il prossimo maggio. Di recente il cantante di Cellino San Marco ha subito pure un pesante furto: ignoti hanno portato via circa 240 pali in ottone, sradicati dal vigneto di uva Negramaro, per un valore di circa quattromila euro.