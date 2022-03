Albano Carrisi derubato: “Distrutto il mio lavoro”

Al Bano è stato vittima di un furto. Nella notte tra il 20 e il 21 marzo, un gruppo di ladri si è introdotto nella tenuta di Cellino San Marco del cantante, rubando 240 pali in ottone, direttamente prelevati dal vigneto di uva Negramaro, per un valore di circa 4mila euro. "Hanno tagliato fili, tolto i pali, creando un danno all’interno dei vigneti, oltre che un disservizio. Tu fai le cose per bene. Dedichi tanto tempo alla tua terra e lo fai con amore e passione. Poi, però, di colpo arriva chi invece distrugge il tuo lavoro. Fa male al cuore", ha spiegato Carrisi e imprenditore alla stampa locale. Nei giorni scorsi Al Bano si è distinto per un’azione umanitaria: nella sua proprietà ha ospitato una famiglia ucraina, in fuga dalla guerra.