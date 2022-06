Manuel Bortuzzo: l'ultima decisione dopo l'addio a Lulù

Al programma radiofonico Non succederà più Manuel Bortuzzo è tornato a parlare della sua vita privata. "Sono single", ha precisato, smentendo il ritorno di fiamma con la sua ex fidanzata storica Federica così come il presunto flirt con l'amica Giulia Latini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Poi ha aggiunto, ricordando la liaison finita male con Lulù Selassié: "Dopo l'esperienza mediatica che ho avuto non dirò più nulla della mia vita privata. In quel caso ci stava, è stato un amore nato in tv, mi è servito da lezione. Con una futura donna ci sarà molta più privacy".