Lady Zaccagni commenta gli ultimi attacchi: "Senza senso"

Chiara Nasti , compagna del giocatore della Lazio Mattia Zaccagni, ha risposto nelle ultime ore ad alcune domande dei suoi followers su Instagram, tornando ancora una volta sulle polemiche degli ultimi giorni , cioè quelle relative al coro dei tifosi della Roma che ironizzava sulla presunta paternità del bebè in arrivo.

Le parole di Chiara Nasti

In precedenza l'influencer aveva già risposto d'impeto dopo i cori e la risposta era diventata immediatamente virale. Ora però ha scelto di soddisfare la curiosità dei suoi fan dicendo: "Gli ultimi attacchi? Penso siano davvero senza senso". Quindi ha aggiunto: "Le mie risposte sono impulsive e pare facciano sempre più scalpore delle cattiverie che mi vengono fatte e dette... quando appunto sono "risposte" perché da me non parte mai niente". Poi Lady Zaccagni ha concluso: "Vivo la mia vita e pare che alcune persone ne siano ossessionate... ma va bene così. La mia priorità è la famiglia, tutto il resto è nulla!".