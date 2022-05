Nasti, dura replica al coro di Zaniolo: "Con quel gamberetto..."

ROMA - Ha perso la pazienza, Chiara Nasti. E ha risposto di fronte all'ennesimo messaggio in cui le veniva fatto notare quel coro intonato dai tifosi della Roma ("Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo", con tanto di sorrisino ironico del giocatore sul pullman scoperto) , nel corso della festa giallorossa per la vittoria della Conference League. Una provocazione che si riferisce al fatto che l'influencer, oggi incinta del calciatore della Lazio, in passato abbia avuto una relazione con l'autore del gol decisivo nella finale contro il Feyenoord.

Chiara Nasti replica a Zaniolo

Ovviamente il coro non è piaciuto a Chiara Nasti, che alla fine ha risposto sui social network, prendendosela sia con Zaniolo che con i tifosi. Così, quando le hanno chiesto cosa ne pensasse di quanto accaduto, lei ha replicato in questo modo: "mmmm, che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno e che siete tutti sfigati e fate anche schifo". E pensare che in questo momento sia Zaniolo che Zaccagni sono insieme in ritiro con la Nazionale...