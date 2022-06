Matthew McConaughey alla Casa Bianca parla della strage di Uvalde

Le parole di McConaughey

Il premio Oscar, che ha incontrato brevemente anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ha parlato commosso tenendo in mano le foto di alcuni bambini uccisi nel massacro e parlando dei vestiti che indossavano il giorno in cui sono stati uccisi, di cosa sognavano di fare da grandi. A sorpresa ha poi sollevato le scarpe tipo Converse dal colore verde, usate per identificare una delle giovani vittime. "Molti bambini sono stati lasciati non solo morti ma anche vuoti", ha detto McConaughey, per poi aggiungere: "Mentre onoriamo e riconosciamo le vittime, dobbiamo riconoscere che questa volta sembra che ci sia qualcosa di diverso", quindi ha concluso auspicando: "Sembra che un vero cambiamento possa accadere".