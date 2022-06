Chiara Ferragni e Liliana Segre: l'incontro per un progetto importante

Dopo tanta attesa è arrivato finalmente l'incontro tra Chiara Ferragni e Liliana Segre . Un'iniziativa presa proprio dalla senatrice che aveva lanciato qualche settimana fa all'influencer l'invito per sostenere un'importante progetto. A divulgare la notizia è stata la moglie di Fedez che ha pubblicato nelle scorse ore un post sul suo account ufficiale Instagram, dove la si vede in uno scatto con al fianco la Segre. A commento dello scatto si legge: " Dopo le nostre chiaccherate telefoniche, oggi ho avuto il piacere di conoscere di persona la Senatrice Liliana Segre. La sua storia e la sua determinazione mi hanno molto colpito ".

Il progetto comune

L'invito della Senatrice all'imprenditrice digitale è stato fatto con l'obiettivo di trasmettere ai più giovani la terribile esperienza della deportazione e dei campi di sterminio. In questo modo è possibile sensibilizzare sull'argomento quante più persone possibile e non far andare nell'oblio la memoria dell'Olocausto. Sono troppi infatti gli episodi di razzismo e di intolleranza che si registrano.