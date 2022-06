Tacconi verrà spostato in centro riabilitativo, il post del figlio Andrea

Dopo il messaggio d'amore scritto alla moglie Laura dopo l'operazione è ancora una volta il primogenito di Stefano Tacconi a dare notizie incoraggianti sulle condizioni di salute dell'ex portiere della Juve. "Finalmente ci hanno comunicato che la prossima settimana papà verrà trasferito in un centro per iniziare un percorso riabilitativo. Avanti così", questo il messaggio pubblicato su Facebook da Andrea Tacconi, in attesa delle comunicazioni dall'azienda ospedaliera, che annuncia i progressi fatti dal padre colpito da ischemia lo scorso 23 aprile. Molti i commenti alla buona notizia da parte di sportivi, tifosi, amici e compagni di scuola. Come quello di Augusto: "Forza Stefano... forza Campione nonché mio ex compagno di scuola in quel di Spoleto, nel lontano 1975".