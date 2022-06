Sonia Bruganelli e il dramma della figlia: "La sera prima dell'operazione.."

Sonia Bruganelli , ex opinionista del Grande Fratello Vip 6 e moglie del conduttore televisivo in quota Mediaset Paolo Bonolis, si è raccontata recentemente in un'intervista a Leggo, dove ha ricordato un doloroso momento vissuto . La manager, madre di tre figli (Silvia, Davide e Adele) è ritornata con i pensieri all'intervento chirurgico al cuore cui fu sottoposta la primogenita.

Il racconto di Sonia Bruganelli

A sorpresa l'imprenditrice ha svelato un aneddoto riguardante la sera prima della delicata operazione: "La notte prima che mia figlia doveva affrontare la seconda operazione al cuore ho avuto la visione di Padre Pio, nitida, davanti a me. Uno dice se va tutto bene mi tatuo Padre Pio. La mia Silvia sta bene e Padre Pio è sul mio avambraccio". La moglie di Paolo Bonolis non è stata confermata come opinionista per la nuova stagione del reality show di Canale 5 Gf Vip.