Shakira dopo Piqué: il gesto di Antonela Roccuzzo, la moglie di Messi

Per anni si è parlato di una rivalità tra Shakira, ormai ex compagna di Gerard Piqué, e Antonela Roccuzzo, moglie di Leo Messi . I due giocatori del Barcellona hanno sempre avuto un ottimo rapporto dentro e fuori il campo ma secondo i benfinormati le loro signore avrebbero avuto più di qualche screzio. A distanza di tempo arriva il gesto di Lady Messi che scaccia tutte le nubi del passato: proprio ora che la popstar ha detto addio a Piqué Antonela ha voluto mandare un segnale forte, per mettere a tacere le malelingue.

Il segnale di Antonela Roccuzzo

Shakira ha condiviso su Instagram alcune foto della riabilitazione del padre, che di recente ha subito un trauma cranico dopo una brutta caduta. Scatti che hanno fatto subito il pieno di like e commenti di pronta guarigione. A scrivere anche la moglie di Messi, che ha lasciato all'ex di Piqué ben cinque cuori rossi. Un segno di affetto e vicinanza in un momento tutt'altro che facile. Secondo le indiscrezioni la Roccuzzo non avrebbe mai sopportato Shakira per via della sua amicizia con la modella Nuria Tomas, ex di Piqué. Col tempo però pare che tra Antonela e la cantante sia nato un bel legame di stima e rispetto reciproco...