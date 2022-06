Piqué, Shakira, la mamma di Gavi e il tradimento: tutta la verità

Piqué e la madre di Gavi

Rumor che si è rivelato ben presto una fake news, creata ad hoc per creare maggiore hype attorno alla vicenda. Le fonti che riporterebbero questa notizia, infatti, sono riconducibili a portali fake come "El Periosìco" anziché "El Periodìco", il magazine che per primo ha parlato della crisi tra Shakira e Piqué. Crisi arrivata dopo dodici anni insieme e due figli, Milan e Sasha. La coppia, tra le più unite dello showbiz internazionale, non è mai convolata a nozze.