Cina, focolaio Covid esploso in un bar: test di massa per tre giorni

CHAOYANG (Cina) - La Cina ha dato il via oggi a test di massa anti Covid per tre giorni consecutivi nel distretto centrale di Chaoyang, il più popoloso con 4 milioni di residenti, a causa di un massiccio focolaio in un bar di Sanlitun, area della movida notturna, delle ambasciate e di numerosi centri commerciali. Dalla scorsa settimana, almeno due distretti della città hanno chiuso alcune attività di intrattenimento: le autorità di Pechino hanno dichiarato che tutti i nuovi casi scoperti in città avevano visitato l'Heaven Supermarket Bar o erano in qualche ad esso modo collegati.