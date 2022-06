"Sputatemi il veleno in faccia": le parole di Amber Heard dopo il processo

Amber Heard ha rilasciato la sua prima intervista dopo il verdetto del processo contro l'ex marito Johnny Depp . Grazie ai primi fraime della sua ospitata al programma Today (in onda mercoledì e giovedì su NBC) si è appreso che l'attrice ha spiegato alla reporter Savannah Guthrie di aver compreso il motivo per cui la giuria ha espresso il proprio favore nei confronti di Depp. "Non li biasimo, in realtà capisco. È un personaggio amato e le persone sentono di conoscerlo. È un attore formidabile", ha affermato la star, che è stata attaccata duramente sui social durante i mesi del processo.

Le parole di Amber Heard

"Non mi interessa cosa la gente pensa di me", ha proseguito l'artista, per poi aggiungere: "così come non mi interessano i giudizi su quello che è successo nell'intimità della mia stessa casa e del mio matrimonio. Non penso che alle persone debbano interessare i dettagli della mia vita personale, quindi cerco di non prendermela". Amber Heard è stata condannata al pagamento di un risarcimento in favore del protagonista de I Pirati dei Caraibi, pari a dieci milioni di dollari. Il tribunale di Faifax ha sancito che l'editoriale scritto dall'attrice sul Washington Post nel 2018 abbia nuociuto alla reputazione e alla carriera dell'ex consorte. "Ma che qualcuno pensi che io meriti tutto questo odio, tutto questo veleno, anche se pensa che io stia mentendo… ecco, penso che tutto quello dovrebbe dirmelo in faccia guardandomi negli occhi, e non scriverlo sui social", ha chiosato la Heard.