Amber Heard a rischio bancarotta: non ha i soldi per pagare Johnny Depp

Amber Heard ricorrerà in appello contro l'ex marito Johnny Depp . Ma le sue finanze pare non le consentirebbero di pagare al protagonista dei Pirati dei Caraibi gli 8,35 milioni di dollari che il tribunale di Fairfax le ha imposto come risarcimento. L'attore le aveva fatto causa per diffamazione in seguito alla pubblicazione da parte dell'attrice di un articolo che lo riguardava dai contenuti giudicati diffamatori. Cosa succede ora per l'ex protagonista di Aquaman? La decisione spetta tutta al divo di Hollywood, che potrebbe accettare una rinegoziazione della cifre, pur di chiudere una volta e per tutte la lite giudiziaria.

La reazione di Amber dopo il verdetto

La Heard non ci sta, non ha accettato il verdetto ed ha deciso di ricorrere in appello. Uno dei suoi legali, Elaine Bredehoft, ha commentato la sentenza dicendo: "Si tratta di un messaggio orribile, una battuta d'arresto nel campo dei diritti delle donne". Poi ha criticato anche i media che a suo parere hanno trasformato il processo in uno zoo. Dunque per lei era impossibile che non venissero influenzati. L'avvocato della Heard ha poi ammesso che la sua cliente non è in grado di pagare i 10,4 milioni di risarcimento. Che poi sono arrivati ad 8, sottraendo i due milioni che deve lui a lei.

Amber rischia la bancarotta

Per onorare i debiti, Amber potrebbe essere costretta a vendere i suoi beni, tra cui una villa nella Yucca Valley. Depp potrebbe decidere di intraprendere altre strade per ottenere il dovuto, anche pretendere tutto e subito costringendo quindi l'ex a dichiarare bancarotta. IL patrimonio dell'attrice è stimato tra 1,5 e 2,5 milioni di dollari.