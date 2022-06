Belen Rodriguez, nuova fiamma per Antonino Spinalbese? Il gossip

Dopo aver archiviato la relazione con Belen Rodriguez , Antonino Spinalbese è tornato sulla piazza. L'hairstylist sta trascorrendo qualche giorno di vacanza al mare, dove pare sia andato in dolce compagnia. Il giovane è stato infatti avvistato ad Ibiza per lo shooting della collezione Sant Gertrudis beachwear. Il 27enne ha condiviso con i suoi follower alcuni scatti del suo soggiorno e in alcune recenti Instagram Stories è apparso anche uno scatto inaspettato , che ha destato la curiosità dei fan.

Antonino innamorato dopo Belen Rodriguez?

Si è visto infatti la foto di una misteriosa ragazza in costume arancione e camicia in tinta. Molti hanno pensato che fosse un messaggio sibillino lanciato dal modello per annunciare, senza troppi clamori, l'arrivo nella sua vita di una nuova fidanzata. I rapporti con la mamma di Luna Marì sembrano invece non essere dei migliori. La relazione tra Belen e Antonino, nata nel 2020, si è conclusa nel gennaio del 2022 dopo l'arrivo della loro primogenita. Mentre la Rodriguez è tornata tra le braccia dell'ex marito Stefano De Martino, anche per Spinalbese pare sia iniziata una nuova relazione. Nelle scorse settimane il modello è stato paparazzato con l'ex concorrente di Pechino Express Helena Prestes.