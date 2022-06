Pamela Prati ha annunciato la morte del nipote sui social

Pamela Prati ha annunciato tramite uno struggente post su Instagram, la morte del nipote: "Non ci sono parole per descrivere il mio dolore per la tua perdita", quindi ha agigunto: " Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro". Non sono al momento note le cause che hanno portato al prematuro lutto del familiare della showgirl.