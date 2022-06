Elisabetta Gregoraci: "Gli uomini si spaventano delle donne indipendenti"

Elisabetta Gregoraci non riesce a trovare un partner . La conduttrice ed ex moglie di Flavio Briatore si è lasciata andare a dei commenti al riguardo nel corso di un'intima intervista con il settimanale Grazia, dove si è aperta rivelando che, secondo lei, non riesce a trovare un compagno per un motivo: " gli uomini avrebbero paura della sua forte personalità , delle sue spiccate doti organizzative e del fatto di essere " una donna tosta ". Dopo la fine del matrimonio con Briatore, la showgirl è stata legata a Francesco Bettuzzi. Una liasison che non è riuscita a durare nel tempo ed è naufragata dopo poco.

Il desiderio di Elisabetta Gregoraci

Questa situazione farebbe soffrire molto la calabrese che desidererebbe tanto "far conoscere la sua anima" a una persona speciale, quindi essere apprezzata per la persona che è, al netto del suo aspetto fisico. In aggiunta, l'avere un figlio adolescente e un ex consorte tanto conosciuto come Briatore non aiuterebbe molto. Trovare il vero amore per lei quindi non è affatto cosa facile e scontata.