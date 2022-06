Lory Del Santo, malore nel locale di Briatore: il racconto

Disavventura per Lory Del Santo. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, che ha ormai fatto rientro in Italia dopo 70 giorni di permanenza in Honduras, ha ripreso la sua vita normale. Nella serata di giovedì 16 giugno la showgril è andata a cena con degli amici al Crazy Pizza, il locale di Flavio Briatore. Ma qualcosa durante la serata non è andata per il verso giusto. A svelarlo è stata la diretta interessata in esclusiva al portale Biccy, a cui ha raccontato di aver accusato un malore durante la cena. Per cercare di riprendersi si è diretta in bagno dove pare sia rimasta per un bel po'.