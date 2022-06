Isola dei Famosi, le rivelazioni di Lory Del Santo sulle scorrettezze degli altri naufraghi

L'accusa contro Vaporidis

"In un'occasione, Nicolas ed Estefania non potevano mangiare la sera perché io non li avevo scelti nella prova ricompensa. Luca, che era diventato leader, è andato contro le regole, li ha fatti andare nel bosco, perché potessero mangiare di nascosto la loro porzione di riso. Perché ha fatto questa cosa scorretta? Per ingraziarsi il gruppo in cui voleva entrare. Ha dimostrato che non era un leader imparziale", ha affermato Lory Del Santo. Poi sullo scontro avuto con l'attore il giorno successivo: "Il giorno dopo, con la pancia piena, è venuto da me urlando: "Mi hai voluto punire, mi hai penalizzato, mi hai tolto il cibo dalla bocca perché volevi che io stessi male. Sei una persona scorretta e cattiva. Mi hai tolto la cena". Avrei dovuto urlare io, sapendo che aveva la pancia piena e aveva mangiato la sua parte nel bosco. Ma che falso sei? Che persona orrenda e scorretta. Ha detto che sono una buffona ma il buffone è lui, che ha mangiato di nascosto mentre Luca lo copriva. Nicolas è stato scorretto a livelli gravissimi. Ha messo tutti contro di me. È lui la vipera del gruppo".

Lory Del Santo contro Estefania Bernal

Ma non è tutto per la fotografa si è anche scagliata contro Estefania Bernal, che a suo dire avrebbe infranto le regole del gioco. "La ricompensa che grazie a Gennaro era spettata a me, Estefania, Gennaro e Marco era leggermente più ricca rispetto a quella ricevuta dagli altri naufraghi: c'erano due scatolette di verdura, un po' di insalata e una carota in più. Lo Spirito dell'Isola diceva che non potevamo condividere, che saremmo stati puniti e ci avrebbero tolto il fuoco. Era vietato. In quel periodo, Estefania stava cercando di salire sul carro dell'altro gruppo. Così, ha regalato metà del nostro cibo a Edoardo e Nicolas. Le ho detto che era vietato e lei mi ha risposto: "Non me ne frega niente, faccio quello che voglio, secondo me bisogna condividere". Loro non stavano morendo di fame, avevano la loro dispensa. È andata contro il regolamento. Così, è iniziata la sua cavalcata per andare nell'altro gruppo".