Lory Del Santo lascia Marco! "Messaggi Instagram? Colpa di un'amica"

Lory Del Santo ha lasciato il fidanzato Marco Cucolo all' Isola dei Famosi. I due hanno avuto un acceso confronto durante la ventitreesima puntata condotta da Ilary Blasi. "Ero attaccata da un branco di sette lupi, tu cosa fai? Non mi hai difeso con una frase semplice: "Io la conosco lei è una persona trasparente". Una persona che sbaglia così gravemente con la sua donna per me chiude. Se non chiedi scusa a tutta l'Italia per questo errore gravissimo, sai che succede? A me non mi vedi nemmeno fra 10 anni ", ha dichiarato la soubrette.

Lo scontro tra Cucolo e Lory

Cucolo ha provato a difendersi: "Ho sbagliato a non supportarla ma per indole quando i toni si accendono mi chiudo, non litigo. Ho sbagliato, c'è anche l'attenuante che nelle ultime settimane non stavo bene". L'ex naufraga ha controreplicato: "Mi ha deluso. Marco deve capire che le persone che ti hanno amato tanto sono persone che devi sempre tenere sul palmo della mano. Se lui ritiene che io non sono giusta per lui mi può lasciare lui".

La verità dei messaggi Instagram

All'Isola dei Famosi Lory Del Santo ha poi svelato la verità dietro i messaggi Instagram di autoelogio che hanno scatenato una vera e propria bufera sui social network. "Una mia amica ha fatto copia e incolla di messaggi veri, ma nel pubblicare ha sbagliato qualcosa. Quelli che ha ritenuto opportuno ha voluto ripostarli ma magari non è molto avanti con la tecnologia. So che è stato pubblicato anche qualcosa di sbagliato e mi dissocio", ha chiarito la showgirl.