Giulia De Lellis ha di nuovo il Covid: "Forma aggressiva"

Nonostante fosse vaccinata, Giulia aveva contratto il Coronavirus a gennaio e non aveva avuto sintomi gravi, tanto che aveva raccontato la sua esperienza in serenità sui social, condividendo anche alcune foto sexy e i festeggiamenti in solitaria per il suo compleanno. Stavolta Giulia De Lellis si è allontanata dai social, fatta eccezione per il messaggio che ha lasciato e alcune foto, dove la si vede con alcuni crostini di pane con l'olio e scrive: "Il mio primo pasto dopo due giorni".