È entrato nella Fontana di Trevi per fare un bagno, ma è stato fermato dalla polizia locale di Roma Capitale. Nel corso del servizio di controllo a tutela delle piazze e monumenti del Centro Storico, gli agenti hanno fermato un turista spagnolo. Fatto uscire dall'acqua, gli agenti del I Gruppo Trevi lo hanno identificato e sanzionato. Il giovane, un 26enne residente in Spagna, è stato multato per 450 euro secondo quanto previsto dal regolamento di polizia urbana.