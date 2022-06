Rapina al ristorante a Fiumicino: rubati due orologi per un milione e mezzo di euro

Brutta disavventura per due imprenditori cinesi di 22 e 31 anni che hanno vissuto dei momenti di panico nel ristorante La Marina in via Torre Clementina a Fiumicino. Un uomo, che brandiva una pistola in mano e con il viso coperto con il casco, è entrato nel locale minacciando i due clienti di consegnargli gli orologi che avevano al polso. Una rapina che ha dell'incredibile e che sembra uscita da un film. Invece non è così. Il colpo ha messo a frutto un bottino da record: più di un milione e mezzo di euro. La rapina è avvenuta alla presenza di altri clienti. Le vittime pare si occupino di import export tra l'Italia e la Cina.