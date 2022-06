Eva Henger è uscita dall'ospedale: costretta ad usare la sedia a rotelle

Eva Henge r , intervistata dal settimanale Novella 2000, ha raccontato come sta dopo l'incidente che l'ha vista coinvolta in Ungheria lo scorso aprile. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi non riesce ancora a camminalre e per muoversi deve utilizzare una sedia a rotelle. " Ancora piango spesso per tutto quello che è successo . Mi viene in mente l’incidente, le due persone che non ci sono più. Mi dispiace tantissimo", ha ammesso la showgirl. Poi ha aggiunto: "Quando riuscirò a camminare e uscirò, vorrei andare a porgere i fiori per loro e dire due parole. Non è importante di chi sia stata la colpa. Nessuno è uscito di casa con l’intento di fare del male a qualcuno. La cosa importante è che a questa tragedia abbiamo partecipato in quattro e ora in due non ci sono più".

Eva Henger: come sta dopo l'incidente

L'ex attrice di film per adulti, dopo 47 giorni dall'incidente e diverse operazioni, non è riuscita a riconquistare la forma fisica. Anzi. La mamma di Mercedesz Henger ha ammesso: "È stato stupendo vedere un miglioramento perché ci sono stati momenti bruttissimi di depressione e momenti di speranza, emozioni che andavano e venivano diverse. Ci sono giorni in cui ho dei dolori allucinanti, molto forti e altri in cui ne ho meno. Per esempio a volte ho tanto dolore all’osso sacro e al bacino. Invece, quando siamo usciti dalla clinica e ci siamo fermati ad un centro commerciale a fare la spesa per comprare delle cose necessarie, è stato bellissimo. Quel giorno stavo proprio bene, anche se stavo sulla carrozzina".

Il rapporto con Merdesz Henger

Il particolare momento vissuto ha portato ad un ricongiungimento tra madre e figlia, lontane da tempo per reciproci rancori. Mercedesz ha capito che avrebbe potuto non rivedere più la mamma, quindi le è stata molto vicino fino alla partenza per l'Honduras per partecipare all'Isola dei Famosi.