Covid, Bassetti sull'annuncio di Moderna: "Da agosto disponibile vaccino contro Omicron 5"

L'infettivologo genovese Matteo Bassetti ha pubblicato un post sui suoi account social dove si legge: "Moderna ha annunciato che da agosto sarà disponibile in tutto il mondo un nuovo vaccino contro Omicron 5. I dati preliminari mostrano una potente risposta anticorpale neutralizzante contro le sottovarianti di Omicron BA.4 e BA.5". Il direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova ha poi aggiunto: "I nuovi dati verranno inviati alle autorità regolatorie per l'approvazione. Avremo quindi vaccini bivalenti in grado di produrre anticorpi contro il virus originale e contro le varianti omicron. Ora non resta che pensare a come organizzare il richiamo vaccinale, da farsi a settembre/ottobre e a chi destinarlo. Sicuramente ad anziani, fragili, operatori sanitari e a tutti gli altri che decideranno di farlo. Ancora una vittoria per la Scienza che, in pochi mesi ha messo a punto un vaccino aggiornato".